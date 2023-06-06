На Кубани планируют собрать не менее 12,4 млн тонн зерновых Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани планируют собрать не менее 12,4 млн тонн зерновых. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании по проведению уборочной кампании.

В настоящее время площадь озимого поля достигает 1,9 млн га, в том числе 1,6 млн га пшеницы.

– В связи с непогодой нужно обратить особое внимание на готовность зерносушильных пунктов, чтобы сберечь весь урожай. Необходимо сделать все, чтобы обеспечить сбор зерновых на уровне прошлого года – не менее 12,4 миллиона тонн, – отметил глава региона. – Приступить к уборке нужно в ближайшие две недели, а завершить ее в максимально короткие сроки.

В сельскохозяйственных организациях насчитывается более 240 сушилок, свыше 2,7 тысяч зернопогрузчиков. Отмечается, что это поможет снизить потери за счет сокращения сроков уборки. Очистку и подработку организуют круглосуточно по мере поступления зерна.

– В крае 45 хлебоприемных предприятий с емкостью 4,4 млн тонн. Еще порядка 8,3 млн тонн способны принять на хранение аграрии. Важно, чтобы состояние элеваторов гарантировало его абсолютную сохранность, – сказал вице-губернатор Андрей Коробка. Как отметили на совещании, в последние годы урожайность на Кубани увеличилась в 1,5 раза.

Для оперативного реагирования на проблемы в период уборки в краевом министерстве сельского хозяйства организовали координационный штаб. Оперативные группы также планируют открыть и в муниципалитетах. С 10 июня откроется круглосуточная горячая линия.