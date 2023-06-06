На Кубани в уборке урожая задействуют более 7 тысяч современных комбайнов

На Кубани готовятся к уборке урожая. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Готовность хозяйств региона к уборочной компании обсудили на краевом совещании. Аграрии уже приступили к подготовке техники к будущей страде. В регионе необходимо создать достаточный запас техники, запчастей и топлива.

- В общей сложности в поля выйдут около 7,5 тысяч современных комбайнов. Но мы должны рассчитать дополнительные резервные запасы, которые могут потребоваться на непредвиденные случаи. Необходимо работать на предупреждение. Аграрии не должны потерять даже малую часть урожая, – отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Кубанские сельхозпроизводители могут рассчитывать на поддержку властей. Например, собранные в комбайны «Гомсельмаш» и тракторы минского завода, в ближайшее время можно будет приобрести в лизинг.