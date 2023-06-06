Инвестор вложит 800 млн рублей в строительство завода стекольной посуды в Армавире

На Кубани появится импортозамещающее производство стеклянных крышек. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Армавире построят завод по производству стеклянной посуды. На проект по созданию импортозамещающего производства композитного стекла направят 800 млн рублей, из них 200 млн рублей будет выделено из Фонда развития промышленности региона по программе «Импортозамещение» со ставкой 0,1% годовых.

– На первом этапе предприятие планирует наладить выпуск крышек из боросиликатного жаропрочного стекла. Сейчас доля импорта продукции превышает 50 % на российском рынке, – рассказал министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько.

Глава ведомства добавил, что первоначально производитель намерен инвестировать порядка 800 млн рублей. Из них 200 млн рублей предоставят по программе «Импортозамещение» со ставкой 0,1% годовых.

Также Экспертный совет Фонда одобрил заявки еще четырех предприятий, которые планируют наладить производство обуви, печень длительного хранения и строительного профиля и комплектующих. Всего же с начала 2023 года Фондом профинансировано 16 проектов на 393 млн рублей.