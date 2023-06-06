Вице-губернатор Александр Топалов принял участие в расширенном заседании Торгово-промышленной палаты Кубани

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Александр Топалов принял участие в расширенном заседании кубанской Торгово-промышленной палаты. Заместитель главы региона от имени губернатора Вениамина Кондратьева поблагодарил совет и правление союза за работу.

– Торгово-промышленная палата Кубани является надежным партнером администрации Краснодарского края. Вы помогаете донести и услышать идеи, просьбы и предложения предпринимательского сообщества до органов власти. Это очень важно в современных условиях санкций и давления, – подчеркнул Александр Топалов.

У торговой-промышленной палаты есть свои муниципальные отделения по всему региону. По итогам 2022 года Кубань заняла первое место в системе торгово-промышленных палат РФ по приему новых членов. Всего было принято 389 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.