На Кубани коррекционные школы получат оборудование по нацпроекту «Образование»

Коррекционные школы Кубани получают новое оборудование. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Коррекционные школы Краснодарского края оснащают оборудованием по нацпроекту «Образование». В 2023 году новые трудовые мастерские будут оборудованы в трех школах-интернатах - в станицах Крыловской, Елизаветинской и Шкуринской.

- Мастерские призваны повысить качество профориентационной работы. Дети будут обучаться востребованным в регионе профессиям. Например, лаборатория «Основы социальной жизни» поможет подготовить воспитанников к самостоятельной жизни. А в мастерской цветоводства и декоративного садоводства ребята с ограниченными возможностями здоровья смогут постичь азы специальности флориста или садовода, - рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова.

Также, переоснастят кабинеты педагогов-психологов, учителей-логопедов учителей-дефектологов.К концу 2024 года по нацпроекту переоборудуют 15 учреждений, в которых учатся дети с ограниченными возможностями здоровья.