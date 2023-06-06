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НовостиЭкономика6 июня 2023 17:22

Главы пяти муниципалитетов Кубани получили дипломы за победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Регион показал лучший результат в стране
Евгения ХАЛИКОВА
Главы пяти городов и районов Кубани получили дипломы Правительства РФ. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Главы пяти городов и районов Кубани получили дипломы Правительства РФ. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Главы пяти городов и районов Кубани получили дипломы Правительства РФ за победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Краснодарский край показал лучший результат в стране – победу одержали пять муниципалитетов из 50 по России.

– Лучшие практики и инициативы уже рассмотрены в ходе стратегических сессий с участием федеральных экспертов и будут применены в других региона страны, – рассказала сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.

Среди победителей Усть-Лабинск, Лабинск, Новороссийск, а также станицы Бриньковская и Нововеличковская. Победители рас=-делили между собой 88 млн рублей из призового фонда.