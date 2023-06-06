Во всероссийский рейтинг лучших объектов гастротуризма попали 11 турмаршрутов Кубани

Центр туризма «Абрау-Дюрсо» возглавил топ-50 лучших объектов гастрономического туризма России. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Центр туризма «Абрау-Дюрсо» возглавил топ-50 лучших объектов гастрономического туризма России. В рейтинг попали 11 объектов гастротуризма Краснодарского края.

– Более полусотник туробъектов на Кубани предлагают услуги гастрономического и энотуризма. Это и экскурсии по виноградникам, и комплексный семейный отдых. Работают рестораны авторской кухни, проходят гастрономические вечера, мастер-классы, праздники и фестивали, - рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Рейтинг лучших объектов гастрономического туризма «Топ-50 Best Tastes of Russia» составляют ведущие специалисты гастрономической сферы. Эксперты провели комплексную оценку заведений. Оценивались как экологическая составляющая, так атмосфера места, сервис и традиции. В рейтинг попали не только крупные и уже известные предприятия, но и начинающие компании.

Проект 50 Best Tastes of Russia проводят третий год подряд. Это гид по лучшим отечественным производителям продуктов питания, а также объектам гастрономического туризма и событийным мероприятиям.