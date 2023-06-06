Жителя Адыгеи задержали с 20 граммами марихуаны

Мужчина объяснил, что приготовил наркотики для себя. Фото: Александр Жданов

Жителя Гиагинского района Адыгеи задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Полицейские обнаружили при мужчине сверток с неизвестным веществом. После необходимых экспертиз стало ясно, что это марихуана общим весом более 20 граммов.

- В преступлении подозревается ранее судимый 49-летний мужчина. Задержанный объяснил, что марихуану не собирался продавать, а приготовил для личного употребления, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.