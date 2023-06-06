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НовостиОбщество6 июня 2023 18:37

В Адыгее построят экотехнопарк по переработке ТКО почти за миллиард рублей

Объект будет сдан до конца 2023 года
Евгения ХАЛИКОВА
В Адыгее до конца года сдадут экотехнопарк по обращению с ТКО.

В Адыгее до конца года сдадут экотехнопарк по обращению с ТКО.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Адыгее строится региональный экотехнопарк по обращению с твердыми коммунальными отходами. Инвестиционный проект стоимостью почти миллиард рублей будет сдан до конца 2023 года. Объект возводят в рамках региональной программы «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология».

- На территории экотехнопарка разместятся полигон ТКО, вместимостью 3,1 миллиона тонн, мусоросортировочный комплекс с автоматической линией сортировки мощностью 150 тысяч тонн в год и площадка компостирования, предназначенная для утилизации органических отходов в составе ТКО мощностью до 70 тысяч тонн в год, - уточнили в пресс-службе минстроя республики.

Впоследствии компост, полученный после переработки отходов, будут использовать при озеленении территорий, рекультивации объектов размещения отходов, карьеров, а также в целях пересыпки действующих полигонов.