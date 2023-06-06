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НовостиПроисшествия6 июня 2023 19:01

В Майкопе задержан мужчина, отобравший у подростка мобильный телефон

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело
Евгения ХАЛИКОВА
Родители ограбленного подростка обратились в полицию.

Родители ограбленного подростка обратились в полицию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Майкопе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, укравшего у ребенка мобильный телефон. Как рассказали в республиканском следкоме, в мае 2023 года неизвестный на подростка и силой отобрал у него гаджет.

- По подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний житель республиканского центра. Похищенный мобильный телефон был изъят у подозреваемого, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.