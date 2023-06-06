Первый скейт-парк открыли в Адыгее

В Майкопе появилась новая спортивная площадка. Фото: пресс-службы администрации Адыгеи.

В Майкопе открыли первый в республике скейт-парка. Спортивная площадка разместилась на территории республиканского стадиона. Для любителей экстремальных видов спорта оборудовали разноуровневые конструкции, которые возводили с учетом пожеланий и рекомендаций роллеров, велосипедистов и скейибордистов.

- Новый спортивный объект оборудован видеонаблюдением, благоустроен и интегрирован в общую концепцию городского ландшафта. Площадь скейт-парка свыше 825 кв. метров, - уточнили в пресс-службе администрации республики.

Парк состоит из пяти модулей, четыре из которых объединены единой бетонной конструкцией – плазой. Пятый модуль – рампа для трюков. Она возведена из износостойких материалов и является отдельно стоящим элементом скейт-парка.