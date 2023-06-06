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НовостиПроисшествия6 июня 2023 19:48

В ликвидации последствий наводнений в Адыгее задействованы 144 спасателя и 35 единиц техники

Режим ЧС продолжает действовать на территории трех муниципалитетов
Евгения ХАЛИКОВА
В Адыгее продолжают ликвидировать последствия проливных дождей. Фото: пресс-службы администрации Адыгеи.

В Адыгее продолжают ликвидировать последствия проливных дождей. Фото: пресс-службы администрации Адыгеи.

В Адыгее продолжается ликвидация последствий подтоплений. Накануне из-за обильных осадков ушли под воду 90 придомовых территорий в ауле Ходзь и 50 в хуторе Кармолино-Гидроицкий Кошехабльского района. В обоих поселениях был введен режим ЧС.

В станице Кужорской Майкопского района также был введен режим ЧС муниципального уровня после того, как ушли под воду 59 домовладений.

- Спасатели оперативно приступили к устранению последствий подтопления. Всего для ликвидации последствий ЧС участвовали 144 человека и 35 единиц техники, - уточнили в пресс-службе администрации республики.

Экстренные бригады продолжают откачивать воду с подтопленных территорий. Также предстоит расчистить водоотводные каналы.