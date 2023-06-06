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НовостиОбщество6 июня 2023 20:04

В нацпарке Сочи восстановили смытый паводком мост через реку Агура

Пешеходный мост смыло паводком в 2021 году
Евгения ХАЛИКОВА
Мост смыло два года назад. Фото: пресс-службы Национального парка Сочи.

Мост смыло два года назад. Фото: пресс-службы Национального парка Сочи.

В горах Сочи восстановили пешеходный мост через реку Агура, который смыло паводком два года назад. Ремонт расположенного на турмаршруте «Агурское ущелье и водопады» объекта осложнялся особенностями местного ландшафта. Рабочие вручную переносили стройматериалы на место.

- Рабочим приходилось пешком доставлять материалы по тропе длиной 1,5 километра. Строители демонтировали разрушенные конструкции старого моста и расчистили русло реки, - сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Новый деревянный подвесной мост удерживают натянутые стальные тросы. Чтобы обезопасить туристов, на мосту натянута специальная стальная сетка.