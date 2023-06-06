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НовостиОбщество6 июня 2023 20:26

Гаджеты жителей и гостей Сочи с 7 по 9 июня будут плохо ловить мобильный интернет

Летний оперативный штаб курорта предупредил о перебоях с мобильным интернетом
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи два дня будет плохо ловить мобильный интернет.

В Сочи два дня будет плохо ловить мобильный интернет.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Сочи в течение двух дней будет плохо ловить мобильный интернет. О перебоях связи предупредил летний оперативный штаб курорта. По данным сотовых операторов, трудности продлятся с 7 по 9 июня.

- В этот период в некоторых районах города локально могут возникать временные перебои с мобильным интернетом сотовых операторов, - потвердели в МЦУ Сочи.

Перебои будут связаны с ремонтными работами, которые позволят улучшить качество связи в наступившем курортном сезоне.