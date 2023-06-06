Спасатели Кубани предупредили об очередном подъеме уровней воды в реках

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Угроза новых подтоплений в Краснодарском крае сохраняется до конца 6 июня 32023 года. Об этом сообщили в министерстве ГО и ЧС по региону. Ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением опасных отметок на территории четырех муниципалитетов.

- Следует быть готовыми к эвакуации жителям Лабинского, Мостовского, Отрадненского и Курганинского районов, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В Лабинском районе уровень рек мониторят круглосуточно. Накануне реки Неволька и Кукса наделали здесь много бед. Были зафиксированы подтопления 22 дворовых территорий, в четыре дома зашла вода.