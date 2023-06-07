Узнали, где будут отключения света в Сочи 7 июня 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители и гости Сочи 7 июня будут на несколько часов лишены возможности пользоваться электроприборами. На территории курорта продолжается планово-предупредительный ремонт.

- Данные мероприятия необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призваны обеспечить надежное электроснабжение, - уточнили в городских электросетях.

С 07:00 до 20:00 благ цивилизации будут лишены обитатели улиц Армянская, Краснодонская, Тепличная, Буковая, Ветеринарная, Высокогорная, Джапаридзе, Семашко, Батумское шоссе, Передовиков, Алычёвый сад, Изумрудная, Надежная, Таллиннская, Торговая, Аэродромная, Кудряшова, Сьянова, Тормахова и Малышева.

Также в зону отключения попадут переулки Армянский, Комбинатовский, Ветеринарный и Медовый.