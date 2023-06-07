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НовостиОбщество7 июня 2023 4:39

В Краснодаре 7 июня воздух прогреется до 27 градусов тепла

Осадков в кубанской столице не ожидается
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
В Краснодаре ожидается ясная погода

В Краснодаре ожидается ясная погода

7 июня в Краснодаре осадков не ожидается. Столбики на термометрах днем вытянутся до 29 градусов тепла.

- Ситуация в атмосфере над территорией Кубани изменится мало. Регион останется на южной периферии антициклона, в зоне преимущественно солнечной и сухой погоды, а температурный фон немного подрастёт и вернется в рамки климатической нормы, - сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

Ветер северо-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг, 8 июня, в Краснодаре будет без осадков, воздух прогреется до 29 градусов.