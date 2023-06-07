Известные чемпионы проведут мастер-классы по боксу для жителей Краснодара

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10 июня ко Дню России в Краснодаре пройдет мастер-класс по боксу. Принять участие в коллективной разминке и играх может любой желающий.

- Мероприятие пройдет с 10:00 до 12:00 в Чистяковской Роще и парке «Солнечный Остров» и с 9:00 до 11:00 на Пушкинской площади, - сообщили в мэрии города.

Мастер-классы по боксу проведут серебряный призер олимпийских игр, двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов. Также секреты в успехах в спорте раскроют чемпионка мира Анастасия Демурчян и победитель молодежного Кубка мира Анастасия Кооль. После окончания мероприятия боксеры раздадут автографы.