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НовостиСпорт7 июня 2023 5:00

Известные чемпионы проведут мастер-классы по боксу для жителей Краснодара

Мероприятие приурочили ко Дню России
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krdru

Фото: krdru

10 июня ко Дню России в Краснодаре пройдет мастер-класс по боксу. Принять участие в коллективной разминке и играх может любой желающий.

- Мероприятие пройдет с 10:00 до 12:00 в Чистяковской Роще и парке «Солнечный Остров» и с 9:00 до 11:00 на Пушкинской площади, - сообщили в мэрии города.

Мастер-классы по боксу проведут серебряный призер олимпийских игр, двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов. Также секреты в успехах в спорте раскроют чемпионка мира Анастасия Демурчян и победитель молодежного Кубка мира Анастасия Кооль. После окончания мероприятия боксеры раздадут автографы.