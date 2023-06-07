Анапский детский сад «Пчелка» стал лучшим на Кубани Фото: t.me/anapaofficial

Инклюзивный детский сад в Анапе стал лучшим на Кубани. Дошкольное учреждение №16 «Пчелка» заняло 1 место в региональном конкурсе.

- 10 школ и 12 детсадов вступили в борьбу за звание лучшего инклюзивного образовательного учреждения Кубани. Все они реализуют основные и адаптированные образовательные программы. Также используют в своей практике инклюзивные подходы в обучении и развитии детей с особыми образовательными потребностями, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что в «Пчелке» работает сплоченный коллектив педагогов, который включает в себя узких специалистов, успешно реализующих психолого-педагогическую и социальную реабилитацию ребят.

Кроме того, воспитанники используют современное интерактивное коррекционно-развивающее оборудование, игровые тренажеры.