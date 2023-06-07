В Сочи проведут более 110 мероприятий ко Дню России

Мероприятия будут во всех районах Сочи.

В Сочи готовятся к празднования Дню России. Отмечать государственный праздник уже начнут с сегодняшнего дня. Мероприятия будут во всех районах Сочи.

- На медиаэкранах будет размещен праздничный контент. Флаг РФ вывесят на зданиях всех учреждений курорта. Световое оформление гостиницы и телевышки выполнят в цветах флага РФ, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на курорте с 7 по 13 июня состоится около 35 тематических выставок, круглых столов и лекций. С 8 и 13 июня пройдет более 50 фестивалей, посвященных Дню России. Кроме этого, запланированы различные конкурсы, мастер-классы, развлечения для детей, концерты. Всего проведут более 110 мероприятий.