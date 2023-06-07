«Ключ на старт. Космос для детей»: в «Орленке» на профильной смене орлята создают спутники и запускают ракеты

В Центр приехали 100 подростков 11-16 лет со всей страны, которые стали призерами инженерно-технических конкурсов.

Смена «Ключ на старт. Космос для детей» вовлекает подростков в проектную деятельность и разработку инженерных кейсов «Прикладные космические системы». Занятия строятся по направлениям: курс юного авиатора, авиационно-космическая подготовка, веб-программирование, основы управления квадрокоптером, ракетостроение, принципы парашютизма, устройство космических аппаратов и спутникостроение.

- Образовательная программа «Роскосмоса» помогает ребятам развить и инженерные способности, закрепить знания в области физики, астрономии, математики, погрузиться в увлекательный мир профессий, связанных с ракетостроением и покорением Вселенной. Кроме того, в рамках командной работы ребята учатся коммуницировать, ставить задачи и решать проблемы в группе, – прокомментировал Александр Джеус.

В «Орленке» юные инженеры посещают лаборатории «Роскосмоса». По профилю «Спутникостроение» ребята осваивают 3D-моделирование спутников, проводят опытные измерения и программирование.

Также школьники изучают технологии запуска гидропневматических ракет и разрабатывают проект собственных изделий. В завершении смены ребята произведут самостоятельный пуск созданной ими модели.

- Проект «Космические смены», в том числе программа «Ключ на старт. Космос для детей», призван передать знания, умения и навыки, подготовить подрастающее поколение в ракетно-космической отрасли. Занятия в профильных лабораториях развивают не только профессиональные навыки, но и любознательность, готовность пробовать свои силы в созидательной, инженерно-конструкторской, исследовательской деятельности, пробуждают желание развиваться и становиться частью космического сообщества, – отметил директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.

В рамках программы мальчишки и девчонки изучают историю создания Солнечной системы, узнают о тайнах планеты и способах защиты зондирования Земли.

На вопросы орлят отвечают специалисты госкорпорации и покорители Вселенной. Орлята уже пообщались с космонавтом-испытателем отряда космонавтов «Роскосмоса» Кириллом Песковым, узнали о полетах на МКС, специфике профессии и работе в невесомости.

Смена продлится до 19 июня.