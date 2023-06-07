Мэр Сочи осмотрел береговую полосу Лазаревского района с моря

Это самый протяженный участок побережья Сочи

Пляжный сезон в Сочи начался — людей на побережье с каждым днем становится все больше. Благоустроенные территории для комфортного отдыха открываются во всех районах курорта. С моря мэр Сочи Алексей Копайгородский осмотрел береговую полосу Лазаревского района.

Здесь сосредоточена почти половина пляжей курорта— около 80 из 170. Это самый протяженный участок побережья Сочи — около 20 километров подготовлено для отдыха. И есть все возможности для инвестирования и дальнейшего развития.

В этом сезоне в Сочи обустроили новый экопляж — «Касабланка», его объединили общей набережной с «Аквамарином». Завершается обновление «Курорта Макопсе», «Турбазы Чайка». В следующем году преобразятся «Багратион», «Вардане» и «Аше», также приступят к берегозащите в Лоо по комплексной программе.

- Продолжим развивать пляжные территории в единой концепции комфорта и безопасности по экостандартам на всей сочинской береговой полосе, - отметил в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.