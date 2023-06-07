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НовостиОбщество7 июня 2023 6:56

В Адыгее открыли дорогу по дамбе Октябрьского водохранилища

Ездить по ней могут только легковые машины
Мария ЧАЛАЯ
В Адыгее для легковых машин открыли дорогу по дамбе Октябрьского водохранилища. Фото: t.me/savv_asker

В Адыгее для легковых машин открыли дорогу по дамбе Октябрьского водохранилища. Фото: t.me/savv_asker

В Адыгее открыли дорогу по дамбе Октябрьского водохранилища. Она связывает Энем и Тахтамукай.

- На аварийном участке не удалось полностью завершить ремонт дороги из-за обильных дождей. Данный вопрос отложен на неопределенный срок. Мы вернемся к нему, когда грунт дамбы полностью высохнет. Но в связи с высокой значимостью дорожного участка, нами было принято решение об организации реверсивного движения, - сообщил глава района Аскер Савв.

Уточняется, что по дамбе могут ездить только легковые машины. Грузовой транспорт строго отслеживается камерами видеофиксации.