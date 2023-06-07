В Геленджике полицейские изъяли у фотографов 4 обезьян и 5 попугаев

4 обезьяны и 5 попугаев изъяли у фотографов полицейские в Геленджике. Фото: t.me/mvd_23

В Геленджике полицейские изъяли у фотографов 4 обезьяны и 5 попугаев. Фотосъемки проводились на набережной курорта и в селе Архипо-Осиповка.

- Фотографы предлагали съемку с экзотическими животными без разрешительной документации. В итоге 4 обезьяны и 5 попугаев изъяты и помещены в контактные зоопарки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что сейчас животные находятся под контролем компетентных сотрудников, которые оценят их состояние.

На данный момент проводятся проверки по факту жесткого обращения с животными и незаконной предпринимательской деятельности. Действиям фотографов будет дана юридическая оценка.