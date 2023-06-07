Фестиваль клубники пройдет в Краснодаре 10 июня Фото: Иван МАКЕЕВ

Фестиваль клубники пройдет в Краснодаре 10 июня. Мероприятие организуют в торговом квартале «Центр города».

Гости фестиваля, в частности, попробуют разные сорта клубники, приобрести выпечку, горячие блюда и товары на клубничную тематику. Кроме того, на фестивале организуют конкурсы, мастер-классы, модный показ, спортивные соревнования и испекут гигантский клубничный пирог.

– Фестиваль предлагает не только насладиться клубникой всех сортов, но и принять участие во всевозможных активностях. Гости смогут проявить свой творческих потенциал и с пользой, но при этом весело, провести время! – отметили организаторы.

Мероприятие состоится по улице Красной, 176.