В Выселковском районе Кубани задержали водителя, обвиняемого в ДТП с погибшей семьей

В ДТП погибли двое взрослых и 11-летний ребенок Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани задержали водителя, обвиняемого в смертельной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. В ДТП погибли двое взрослых и 11-летний ребенок.

Напомним, смертельная авария произошла днем 4 июня в Выселковском районе. По данным следствия, 60-летний мужчина, лишенный водительских прав в 2021 году, ехал за рулем большегруза MAN по дороге станицы Выселки со стороны автодороги «Журавская-Тихорецк». Обгоняя авто, он выехал на встречку, а затем на обочину, где столкнулся с легковушкой Skoda Octavia. В ней находилась семья из четырех человек.

В результате ДТП 47-летний водитель легковушки, его 11-летний сын и 44-летняя сожительница погибли на месте происшествия. 18-летнего сына погибшего с травмами госпитализировали.

После смертельного ДТП в отношении водителя фуры было возбуждено уголовное дело.

– В связи с общественным резонансом по инициативе краевого следственного управления уголовное дело было изъято районной прокуратурой из органов полиции и передано для организации дальнейшего расследования в территориальный следственный отдел СКР по краю. Будучи допрошенным, обвиняемый полностью признал свою вину, – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

– Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен полный комплекс судебных экспертиз, – добавили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.