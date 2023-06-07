В Новороссийске откроют офис врача общей практики и два фельдшерско-акушерских пункта

Медучреждения проходят лицензирование Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Новороссийске откроют три медучреждения. В городе начнут работу офис врача общей практики и два фельдшерско-акушерских пункта. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Так, новый офис врача общей практики подготавливают в Южной Озереевке. Медучреждение рассчитано на оказание медпомощи 1,5 тыс. взрослых и 1,4 тыс. детей из поселка и ближайших населенных пунктов.

Один ФАП начнет работу в Северной Озереевке. Медучреждение откроют вместо прежнего фельдшерско-акушерского пункта. Второй ФАП появится в селе Васильевка. Ранее в населенном пункте не было даже аптеки.

– Сейчас они проходят лицензирование и совсем скоро начнут принимать первых пациентов. Теперь жители смогут получить оперативную и качественную квалифицированную помощь медиков, – отметил глава региона.

Всего за пять лет в муниципалитетах Краснодарского края открыли 91 офис врача общей практики и 68 фельдшерско-акушерских пунктов. В 2023 году в регионе оборудуют 15 офисов врача общей практики и 10 ФАПов. Кроме того, в крае достроят девять поликлиник, в том числе шесть детских.