В Краснодаре жильцы пострадавшей многоэтажки на Клинической получили первые компенсации

Первые компенсации выплатили 24 семьям Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре выплатили первые компенсации жильцам пострадавшей многоэтажки на Клинической. Так, 24 семьи уже получили в сумме 590 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время подготавливают новый список компенсаций. В него войдут жильцы, которые участвовали в восстановлении или сборе необходимых документов. Уточняется, что компенсации выплачивают единовременно.

– Продолжается демонтаж поврежденных конструкций. График работ пришлось серьезно корректировать из-за непростых погодных условий, – сообщили в пресс-службе мэрии. – На сегодняшний день в пункте временного размещения находятся 18 человек, трое из них — дети.

Напомним, хлопок бытового газа на пятом этаже дома по улице Клинической, 18 произошел вечером 24 мая. Взрывной волной частично разрушило фасад здания. В результате ЧП пострадала одна женщина, которую с ожогами доставили в больницу. Позже на месте происшествия ввели локальный режим ЧС.