В Сочи установили 16 новых остановок

При проектировании и выборе материалов для остановок были учтены пожелания сочинцев

В Сочи установили 16 новых остановочный павильона на Курортном проспекте. В настоящее время работы идут на улице Гагарина.

- При проектировании и выборе материалов для остановок были учтены пожелания сочинцев, - отметили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, лавочки в остановках сделаны из древесно-полимерного композита. Из-за того, что были использованы экологичные материалы, нет неприятного запаха. К слову, на курорте планируют заменить и установить 222 остановки.