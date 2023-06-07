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НовостиОбщество7 июня 2023 9:53

В Сочи установили 16 новых остановок

Всего до конца года планируется заменить и установить 222 остановочных павильона
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
При проектировании и выборе материалов для остановок были учтены пожелания сочинцев

При проектировании и выборе материалов для остановок были учтены пожелания сочинцев

В Сочи установили 16 новых остановочный павильона на Курортном проспекте. В настоящее время работы идут на улице Гагарина.

- При проектировании и выборе материалов для остановок были учтены пожелания сочинцев, - отметили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, лавочки в остановках сделаны из древесно-полимерного композита. Из-за того, что были использованы экологичные материалы, нет неприятного запаха. К слову, на курорте планируют заменить и установить 222 остановки.