В Сочи создадут новый экскурсионный турмаршрут

В скором времени его откроют для жителей и гостей курорта.

В Сочи появится новый экскурсионный турмаршрут. Он будет называться «Ротонды и колонны Сочи». В скором времени его откроют для жителей и гостей курорта. Архитекторы исправляют замечания.

- Нить маршрута будет пролегать от ж/д вокзала Сочи по улице Навагинской к морпорту. Затем он продолжится по Курортному проспекту вдоль здания ГорСобрания Сочи, Художественного музея, Зимнего театра. Помимо этого, жители и туристы смогут познакомиться с санаториями советского периода, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на протяжении всего маршрута будет удобная навигация. Рядом с объектами установят табличка с QR-кодом. С помощью технологий можно будет получить всю информации о маршруте.