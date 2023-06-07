Кубанские предприятия усилят безопасность сетей и серверов Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанским предприятиям рекомендовали усилить безопасность сетей и серверов. В регионе зафиксировали волну кибератак. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, одним из самых распространенных видов атак считается DDoS-атака, перегружающая систему. В таком случае потребители не могут пользоваться сервисом. Для защиты от DDoS-атака используют программные или аппаратные средства – сетевые экраны, балансировщики нагрузки, повышение емкости серверов и сетей, специальные сервисы защиты, фильтрующие трафик.

Кроме того, специалисты мониторят сетевую активность, контролируют сервера, их конфигурацию и обновления, используют вспомогательное кэширование и облачные сервисы. Эффективность борьбы с кибератаками повышает использование качественного антивирусного ПО и переход на отечественные программные решения. Эксперты отмечают, что система Windows имеет слабый уровень безопасности и наиболее подвержена для вредоносных программ, вирусов и хакерских атак.

– Необходимо повышать защищенность сетей и серверов, обновлять программное обеспечение, усиливать контроль трафика, - отметил руководитель департамента информатизации и связи региона Станислав Завальный.