Акция «Кубань – край долгожителей» пройдет в Белоглинском районе Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Акция «Кубань – край долгожителей» пройдет в Белоглинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Акцию организуют в поликлинике села Белая Глина по улице Октябрьской, 266.

Здесь, в частности, будут работать офтальмолог и кардиолог. Пожилые пациенты сдадут анализ крови на глюкозу и холестерин, сделают ЭКГ, измерят артериальное давление и получат рекомендации от специалистов.

В рамках предыдущей акции «Кубань – край долгожителей» врачи обследовали 95 жителей Тбилисского района.

– Из них 11 направили на дополнительные обследования, 18 госпитализировали в краевой клинический госпиталь для ветеранов войн, –отметил главный внештатный гериатр регионального министерства здравоохранения Сергей Исаенко.

Акцию «Кубань – край долгожителей» проводят в крае с 2018 года. Врачи краевого клинического госпиталя для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова со специалистами Центра медицинской профилактики выезжают в отдаленные поселения и обследуют пожилых пациентов.