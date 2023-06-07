Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 июня 2023 10:40

На Кубани зафиксировали очередную хакерскую атаку на радио

Фейковые сообщения прозвучали в эфире радиостанций нескольких муниципалитетов
Светлана ОВДЕЙ
Поддельный сигнал оперативно прервали Фото из архива КП

Поддельный сигнал оперативно прервали Фото из архива КП

На Кубани зафиксировали очередную хакерскую атаку на радио. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фейковые сообщения прозвучали в эфире радиостанций в Сочи, Джубге, Темрюке и других муниципалитетах. Отмечается, что сигнал оперативно прервали.

– В настоящий момент вещание радиостанций восстановлено в обычном режиме. Цель провокаций - запугивание жителей, – уточнили в региональном оперштабе.

Жителям региона также напомнили, что достоверную информацию о возможных угрозах сообщают только официальные ведомства и госорганы власти.