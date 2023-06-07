Поддельный сигнал оперативно прервали Фото из архива КП

На Кубани зафиксировали очередную хакерскую атаку на радио. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фейковые сообщения прозвучали в эфире радиостанций в Сочи, Джубге, Темрюке и других муниципалитетах. Отмечается, что сигнал оперативно прервали.

– В настоящий момент вещание радиостанций восстановлено в обычном режиме. Цель провокаций - запугивание жителей, – уточнили в региональном оперштабе.

Жителям региона также напомнили, что достоверную информацию о возможных угрозах сообщают только официальные ведомства и госорганы власти.