Более 30 субтропических растений высадили в микрорайоне Мацеста в Сочи

Новые растения появились на улице Аллея Челтенхема.

В микрорайоне Мацеста в Сочи высадили уже более 30 субтропических растений. Около 50 волонтеров, юнармейцев, сотрудников администрации участвовали в акции «Сад памяти».

Новые растения появились на улице Аллея Челтенхема. Их высадили в честь воинов, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.

- Всего в рамках акции во всех регионах планируется высадка 27 млн деревьев, - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, к акции может присоединиться любой желающий. Это можно сделать на сайте: садпамяти2023.рф.