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НовостиОбщество7 июня 2023 10:55

Уличное освещение построят на улице Солнечной в Краснодаре до конца 2023 года

Специалисты обустроят около 1,3 км линии
Светлана ОВДЕЙ
На участке установят 41 опору, светодиодные светильники и шкаф уличного освещения Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На участке установят 41 опору, светодиодные светильники и шкаф уличного освещения Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Уличное освещение построят на улице Солнечной в Краснодаре. Работы выполнят до конца 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты обустроят около 1,3 км сетей на участке от Московской до Российской. Здесь, в частности, установят 41 опору, светодиодные светильники и шкаф уличного освещения. Всего на обустройство освещения выделили более 9,8 млн рублей.

– На данный момент проводится аукцион по определению подрядчика для выполнения работ, – уточнили в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

В 2023 году уличное освещение в Краснодаре оборудуют и на участке улицы Дальней от Тургенева до Гаражной. Специалисты установят 20 фонарей.