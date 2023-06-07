На смене «Океанавтика» в «Орленке» школьники стали исследователями подводного мира

Единственная в России тематическая смена, обучающая подростков практическим подводным исследованиям, стартовала в пятый раз во Всероссийском детском центре «Орленок».

Программа разработана и реализуется Центром подводных исследований Русского географического общества совместно с ВДЦ «Орленок». В 2023 году смена «Океанавтика» проходит пятый раз. 100 победителей заочного отборочного этапа из 39 субъектов Российской Федерации съехались в Центр для практического обучения.

«Океанавтика» – уникальная программа, на которой подростки 13–16 лет превращаются в настоящих подводных исследователей, а акватория бухты – в практический учебный класс. Для обучения орлят применяется полный спектр технических средств: легкое водолазное снаряжение, подводные роботы, поисковая аппаратура и даже мини-подводная лодка, а также VR-тренажер для отработки навыков погружения на берегу.

- Смена «Океанавтика» реализуется в «Орленке» в пятый раз и заслуженно пользуется популярностью среди школьников. В этом году заявки на участие в заочном этапе обучения подали почти 1400 школьников, до конца курс прошли 500 ребят, и только 100 лучших из них приехали на нашу смену. Такой высокий конкурс о многом говорит: «Океанавтика» - одна из самых увлекательных летних программ, реализуемых в “Орленке”, - прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

Занятия для орлят проводят практикующие специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества.

- Мы рассматриваем «Океанавтику» как нашу кузницу кадров. Сейчас, когда ребята полны задора и их планы на жизнь только формируются, хотим через практику дать им попробовать понять, как увлекателен и разнообразен мир подводных исследований. И в то же время, пожалуй, даже в первую очередь, мы рассказываем об опасностях и трудностях, которые сопровождают нашу деятельность. Для нас важно, чтобы они научились оценивать риски и принимать оптимальные решения в каждой отдельной ситуации и в своей жизни, – отмечает исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества Сергей Фокин.

На пляже «Орленка» для детей создан учебный археологический раскоп, а под водой появились квестовые трассы и затопленные суда. За три недели обучения участники осваивают технику и методики ведения исследовательских работ, взаимодействия в своей рабочей группе и между специальностями, планированию безопасных работ на воде и анализу полученной информации. Юные подводные исследователи сами реставрируют артефакты, поднятые с глубины, изучают весь путь, который проходят предметы от находки до музейного экспоната.

Завершится смена традиционными итоговыми маневрами, в рамках которых дети получат в разработку «легенду» и под присмотром наставников самостоятельно реализуют полный комплекс работ.

С 2020 года программа реализуется при спонсорской поддержке ПАО «Газпром».