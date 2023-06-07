Арт-объект «Человек, смотрящий в море» Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре установили арт-объект «Человек, смотрящий в море». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Интерактивная фигура находится в сквере 80-летия образования Краснодарского края.

Арт-объект посвящен фестивалю молодого искусства «Таврида. АРТ». В этом году он пройдет с 17 по 21 августа в Судаке. На нем представят достижения науки и искусства, работы современных художников, дизайнеров и модельеров, состоятся премьеры кино и театральных постановок.

– Задача «Человека, смотрящего в море» — рассказать о фестивале «Таврида. АРТ» с помощью дополненной реальности, – отметили в пресс-службе мэрии.

Интерактивные арт-объекты, которые рассказывают о фестивале, также появились в Сочи, Ростове-на-Дону, Симферополе и Севастополе.

Отмечается, что с 2019 года в фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ» поучаствовали более 15,5 тысяч молодых российских деятелей культуры и искусства.