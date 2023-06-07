Подземные переходы откроют 9 июня Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Два подземных перехода откроют в районе «Авроры» в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Передвигаться по подземникам пешеходы смогут уже с 9 июня.

Подземные переходы находятся за зданием кинотеатра с улицы Красной до улицы Шоссе Нефтяников. Для безопасного прохождения между ними установили защитный коридор. Сам кинотеатр и прилегающие территории огорожены.

Подземники соединяет специальный коридор высотой не менее 2,5 м и шириной 4 метра. Он обшит единым профлистом. А вечером территория освещается установленными лампами.

—Теперь пешеходы смогут быстрее и безопаснее переходить оживленные улицы, —отметил замглавы Краснодара Владимир Архипов.