Более 130 тысяч жителей Сочи проголосовали за объекты благоустройства

Жители выбирали по одному объекту из восьми в каждом районе.

В России с 15 апреля по 31 мая проходило голосование за объекты благоустройства. Более 130 тысяч сочинцев отдали свой голос. Жители выбирали по одному объекту из восьми в каждом районе.

- Теперь в Адлерском районе будет благоустроена общественная территория по улице Светогорской в селе Нижняя Шиловка. В центре - Курортный проспект в районе стелы Михаила Архангела. В Хостинском районе благоустроим сквер по улице Джапаридзе. В Лазаревском обновим парковую зону по улице Ачмизова в ауле Большой Кичмай, - добавили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, благоустраивать территории начнут уже в 2024 году.