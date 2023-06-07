Черное море прогрелось до +22 градусов. Фото: Виталий ТИМКИВ

Черное море у берегов Краснодарского края прогрелось до +22 градусов. Температура Азовского моря уже поднялась до +21 градуса.

- Температура Азовского моря в районе Ейска и Приморско-Ахтарска — +21 градус. В районе Темрюка — +20 градусов, - сообщили в ЦГМС Краснодара.

Уточняется, что Черное море у берегов Сочи прогрелось до +22 градусов, в Туапсе температура воды составляет +20 градусов, а в Геленджике — +19.

Море у берегов Анапы и Новороссийска пока остается самым холодным. Оно держится на отметках в +18 градусов.