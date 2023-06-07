В Ейском районе двоих жителей подозревают в незаконной ловле рыбы

Расследование продолжается Фото из архива КП

В Ейском районе завели уголовное дело на двоих местных жителей. Их подозревают в незаконной ловле рыбы в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, 38-летний и 41-летний подозреваемые работали у индивидуального предпринимателя в станице Должанской. По выданным квотам они ловили такую разрешенную рыбу, как пиленгас, тарань, тюлька и камбала-калкан в Азовском море.

– В марте 2023 года злоумышленники в акватории Азовского моря незаконно выловили при помощи лесковых сетей более 90 единиц судака и сельди, в также 2 особи русского осетра, находящегося под угрозой исчезновения, который также включен в перечень особо ценных биологических ресурсов и занесен в Красную книгу Российской Федерации, – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

На браконьеров завели уголовное дело. Всю незаконно выловленную рыбу правоохранители изъяли.

В настоящее время расследование продолжается.