Губернатор Кубани обсудил с премьер-министром Республики Беларусь пути расширения стратегического партнерства

По итогам прошлого года товарооборот между регионом и республикой вырос на 52%.

На встрече с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обсудил пути расширения стратегического партнерства с Краснодарским краем. По итогам прошлого года товарооборот между регионом и республикой вырос на 52%. Важнейшие направления - производство сельхозтехники, обновление общественного транспорта и лифтового хозяйства.

На производственной площадке в станице Староминской в прошлом году собрано 275 тракторов «Беларус», в этом году рассчитывают на выпуск до 1000 единиц. В марте запустили сборку комбайнов и жаток «Гомсельмаш» в Усть-Лабинске.

60 троллейбусов приобретено у предприятия «Белкоммунмаш», из них 20 уже обслуживают жителей краевого центра.

Также планируется закупить 40 трамвайных вагонов для Краснодара и 9 электробусов для Сочи. Будет установлено 30 лифтов могилевского предприятия в многоквартирных домах края по программе капремонта в этом году.

- Обсудили локализацию крупноузловой сборки таких лифтов в крае. Это позволит сократить логистическое плечо и увеличить скорость поставок. Уверен, что сотрудничество будет нарастать и нам удастся добиться ещё более впечатляющих экономических, - написал в своем Tekegram-канале Вениамин Кондратьев.