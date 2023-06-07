Товарооборот между Краснодарским краем и Республикой Беларусь вырос на 52%

Чиновники обсудили дальнейшее сотрудничество.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко. Чиновники обсудили дальнейшее сотрудничество. К слову, товарооборот между регионом и республикой вырос на 52% за год.

- Важнейшие направления - производство сельхозтехники, обновление общественного транспорта и лифтового хозяйства, - отметил в своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в регион поступило 275 тракторов из республики. В этом году планируется выпустить до 1000 единиц техники. Кроме этого, из Республики Беларусь в Краснодар привезли 60 троллейбусов.

- Планируем закупить 40 трамвайных вагонов для Краснодара и 9 электробусов для Сочи, - заключил Вениамин Кондратьев.