Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика7 июня 2023 12:46

Товарооборот между Краснодарским краем и Республикой Беларусь вырос на 52%

Важнейшие направления - производство сельхозтехники, обновление общественного транспорта и лифтового хозяйства
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Чиновники обсудили дальнейшее сотрудничество.

Чиновники обсудили дальнейшее сотрудничество.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко. Чиновники обсудили дальнейшее сотрудничество. К слову, товарооборот между регионом и республикой вырос на 52% за год.

- Важнейшие направления - производство сельхозтехники, обновление общественного транспорта и лифтового хозяйства, - отметил в своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в регион поступило 275 тракторов из республики. В этом году планируется выпустить до 1000 единиц техники. Кроме этого, из Республики Беларусь в Краснодар привезли 60 троллейбусов.

- Планируем закупить 40 трамвайных вагонов для Краснодара и 9 электробусов для Сочи, - заключил Вениамин Кондратьев.