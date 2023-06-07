В Ейске восстанавливают подъезды пострадавшего дома по улице Коммунистической Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Ейске восстанавливают подъезды пострадавшего дома по улице Коммунистической. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. В настоящее время строители завершили работы в цокольных помещениях и на первом этаже.

Всего на объекте задействованы 45 человек и три единицы техники. Специалисты проводят кладку наружных стен из облицовочного кирпича и перегородки второго этажа.

– Часть дома – четыре подъезда и квартиры - восстанавливают в их планировках на момент ЧС. Общая площадь работ составит 12,7 тыс. кв. м, – сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Уточняется, что пострадавшие подъезды достроят до 1 ноября. Квартиры сдадут в предчистовой отделке, а жильцам компенсируют ремонт. Суммы будут зависеть от стоимости стройматериалов.

Напомним, ЧП в Ейске произошло 17 октября 2022 года. Вблизи дома по улице Коммунистической, 20/1, рухнул военный самолет Су-34.