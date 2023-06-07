Информацию со ссылкой на оперативные службы активно распространяли в соцсетях Фото: t.me/opershtab23

Оперштаб Кубани опроверг информацию о замеченном около аэропорта Сочи беспилотнике. Сведения активно распространяли в социальных сетях.

Уточняется, что в сообщениях ссылались на информацию, поступившую в экстренные службы города-курорта. Беспилотник в районе международной воздушной гавани якобы заметили вечером 6 июня.

– Это фейк. В единую дежурную диспетчерскую службу Сочи, в правоохранительные органы и экстренные службы не поступало никаких сообщений о замеченном в районе аэропорта курорта беспилотнике. Эту информацию также опровергли службы самого аэропорта, – сообщили в краевом оперштабе.

В настоящее время в регионе продолжает действовать запрет на запуск дронов.