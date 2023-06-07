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НовостиОбщество7 июня 2023 14:01

В оперштабе Кубани объяснили причину громкого звука, напугавшего жителей Краснодара

Экстренные службы не получали информацию о происшествиях
Светлана ОВДЕЙ
Громкий звук услышали в разных частях Краснодара

Громкий звук услышали в разных частях Краснодара

В оперштабе Кубани объяснили причину громкого звука, напугавшего краснодарцев. Жители услышали его днем 7 июня в разных частях города.

Как выяснилось, причиной звука, похожего на взрыв, стало преодоление самолетом звукового барьера.

- По данным ЕДДС Краснодара, информации о хлопках, взрывах, разрушениях и пострадавших в службу не поступала, – уточнили в краевом оперативном штабе.

Напомним, похожий громкий звук напугал жителей краевого центра и 4 июня. В тот день его слышали в Фестивальном и Юбилейном районах, в поселке Южном и центре города.