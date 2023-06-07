В Анапе продолжается капремонт многоквартирных домов. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе планируют капитально отремонтировать 35 многоэтажек. В некоторых домах работы уже проводятся.

- На Ленина, 143 заменили лифт. На Ленина, 66а, полностью отремонтировали фасада. По адресу Строительный переулок, 24 полностью обновили фасад, входную группу, двери. Также уложили новую плитку и установили водоотводные каналы, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что в 2024 году по программе капремонта будут отремонтированы 66 домов. На эти цели выделят более 350 миллионов рублей.