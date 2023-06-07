Губернатор Вениамин Кондратьев и премьер-министра республики Беларусь Романа Головченко обсудили вопросы сотрудничества Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани запустят эксклюзивное производство виноградных тракторов. Об этом сообщили на встрече губернатора Вениамина Кондратьева и премьер-министра республики Беларусь Романа Головченко по вопросам сотрудничества в Сочи.

В настоящее время сотрудничество региона с Минским тракторным заводом выходит на новый этап. Так, в 2022 году на производстве в станице Староминской собрали 275 тракторов. В этом году планируют собрать уже 1000 единиц техники.

Теперь в Староминском районе запустят производство тракторов для обработки садов и виноградников.

– Виноградный трактор будем собирать на площадке Краснодарского края для всей России. Это будет полностью эксклюзивное производство, – сказал Роман Головченко.

Губернатор Кубани, в свою очередь, отметил, что регион поддерживает аграриев и предоставляет возможность закупать технику по доступной цене. Так, производителям, продающим технику со скидкой 15%, компенсируют эту сумму из краевого бюджета.

– В то же время предоставляем субсидии на приобретение отечественной сельхозтехники. В итоге стоимость трактора для сельхозпроизводителей уменьшается на 30%, при стоимости в 3,2 миллиона рублей он обходится в 2,2 миллиона рублей, – сказал Вениамин Кондратьев.

Для аграриев также действуют федеральные программы, Росагролизинг с отсрочкой платежей. Минский тракторный завод уже направил заявку на участи в Рослизинге. Отмечается, что это поможет сделать тракторы, которые собирают на Кубани, более доступными для юга России.