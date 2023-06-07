В Краснодаре изменят движение девяти трамваев из-за ремонта трамвайного узла на Московской

На Московской модернизируют трамвайный узел Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре временно изменят движение девяти трамваев. На улице Московской модернизируют трамвайную развязку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, с 22:00 23 июня по 2 июля работы пройдут на участке по улице Крайней. С 23 по 30 июня изменится движение трамваев № 3,20,21 и 22. А с 22:00 30 июня и до 2 июля включительно добавятся трамваи № 1 и 2. Кроме того, временно будет закрыто движение по улице Красных Зорь.

Следующий этап работ запланирован с 3 до 13 июля. Специалисты проведут подготовку для обновления участков по улицам Московской и Островского. Работы здесь пройдут с 13 по 23 июля. Так, с 3 по 14 июля изменится движение трамваев № 1,2,21 и 22. А с 22:00 14 по 16 июля присоединятся трамваи № 5, 8 и 15. С 17 по 23 июля по измененному маршруту будут ходить трамваи № 1,2,5,6,15.

15 и 16 июля в Краснодаре организуют специальный нулевой автобус, который проедет от улицы Петра Метальникова до улицы Островского для подвоза пассажиров. Кроме того, усилят работу автобуса № 52.

С 24 июля по 9 августа запланирован заключительный этап модернизации. В этот период трамваи будут ходить по обычному графику.

Трамвайный узел на Московской модернизируют до 1 сентября. Специалисты заменят 1,4 тыс. метров трамвайных путей и построят около 200 метров новых, подготовят тротуары, благоустроят территорию, создадут зеленую зону и стоянку для автомобилей.

– Жителей будем заранее информировать обо всех изменениях. Трамвайный узел модернизируют в рамках Западной концессии. Он в будущем поможет соединить восточную и западную трамвайные ветки, – отметил замглавы Краснодара Владимир Архипов.