В физиокабинеты горбольницы № 1 Сочи закупили новые массажные столы

В городскую больницу № 1 Сочи закупили оборудование по нацпроекту. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Для городской больницы № 1 Сочи приобрели шесть аппаратов для физиопроцедур и два медицинских массажных стола. Оборудование закупили в рамках краевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

- Благодаря новому оборудованию пациенты получат все виды аппаратного физиотерапевтического лечения. Такие методы лечения уменьшают медикаментозную нагрузку и ускоряют реабилитацию, – рассказала заведующая отделением Первой горбольницы курорта Людмила Фатеева.

Также по нацпроекту «Здравоохранение» в медучреждении появились открытые реанимационные системы для новорожденных, новое стерилизационное оборудование и аппарат МРТ.